Banrisul financiará compra de carro no programa federal para motoristas de aplicativo e taxistas

Presidente do Banrisul, Fernando Lemos. Lauro Alves / Agencia RBS

O Banrisul vai operar o Move Aplicativos, avisou à coluna o presidente, Fernando Lemos. O programa foi lançado pelo governo federal com financiamento a juro menor para motoristas de aplicativos e taxistas comprarem carros novos de até R$ 150 mil.

O banco aplicará juro de 9,75% ao ano, somando a taxa do governo federal e o "spread', que é o custo da operação para a instituição. Assim, fica inferior ao que o governo federal previu. O pagamento será feito em 72 meses, com seis de carência.

— Será cadastro normal, mas, como são todos profissionais comprovados, a grande maioria não terá problema, tem fluxo diário — disse Lemos sobre a análise de crédito dos profissionais que buscarão o empréstimo.

O programa começa a operar no dia 19 de junho. Mas interessados já podem se cadastrar a partir de segunda-feira (25) nas agências do Banrisul.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)