Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Avança projeto de data center de R$ 3 bi na Região Metropolitana: "Se demanda explodir, precisará para ontem"

O empreendimento poderá chegar a US$ 300 bilhões em 10 anos

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