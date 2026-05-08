Avança projeto de data center de R$ 3 bi na Região Metropolitana: "Se demanda explodir, precisará para ontem"

Um avanço importante no megaprojeto para construção de data centers em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. A Scala está finalizando o plano de negócios para entrar no processo de licenciamento. A primeira etapa terá investimento de R$ 3 bilhões, mas este valor aumentará muito se evoluir para o que a empresa chama de "cidade de data centers". O vice-presidente da Scala, Luciano Fialho, falou à Rádio Gaúcha. Confira acima no trecho do Gaúcha Atualidade. A ideia é começar a obra em 2027 e a operação da primeira fase em 2028.