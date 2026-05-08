Avança projeto de data center de R$ 3 bi na Região Metropolitana: "Se demanda explodir, precisará para ontem"

Um avanço importante no megaprojeto para construção de data centers em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. A Scala está finalizando o plano de negócios para entrar no processo de licenciamento. A primeira etapa terá investimento de R$ 3 bilhões, mas este valor aumentará muito se evoluir para o que a empresa chama de "cidade de data centers". O vice-presidente da Scala, Luciano Fialho, falou à Rádio Gaúcha. Confira acima no trecho do Gaúcha Atualidade. A ideia é começar a obra em 2027 e a operação da primeira fase em 2028.
- Mas se a demanda por processamento explodir e o Brasil virar opção, tudo toma outro ritmo. Aí precisará para "ontem". O gargalo não será licença nem energia. Será entrega de equipamento. Precisarei fazer até sete subestações novas.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)