Ata do Copom, preço de imóveis em Porto Alegre, dólar, Ibovespa e mais economia 05.05

Agenda

Ata do Copom detalhando a decisão da semana passada de reduzir a taxa de juro Selic em 0,25 ponto percentual para 14,5% ao ano.

Petróleo em queda de 1,5%, com barril vendido a US$ 112.

Resultados financeiros da Latam, com expectativa para as avaliações sobre a alta do querosene.

Índice FipeZap de Imóveis Residenciais. Em Porto Alegre, o preço médio subiu 0,24% em abril sobre março. Em 12 meses, alta de 4,48%, parelha com a inflação. O preço fica em R$ 7.579 por metro quadrado.

Desfile de Dia das Mães na Drops de Menta Flagship.

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Pílulas

Dólar subiu 0,32%, para R$ 4,96. Ibovespa caiu 0,92%, aos 185.600 pontos.

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