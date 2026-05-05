Ata do Copom, preço de imóveis em Porto Alegre, dólar, Ibovespa e mais economia 05.05

Agenda
Ata do Copom detalhando a decisão da semana passada de reduzir a taxa de juro Selic em 0,25 ponto percentual para 14,5% ao ano.
Petróleo em queda de 1,5%, com barril vendido a US$ 112.
Resultados financeiros da Latam, com expectativa para as avaliações sobre a alta do querosene.
Índice FipeZap de Imóveis Residenciais. Em Porto Alegre, o preço médio subiu 0,24% em abril sobre março. Em 12 meses, alta de 4,48%, parelha com a inflação. O preço fica em R$ 7.579 por metro quadrado.
Desfile de Dia das Mães na Drops de Menta Flagship.
Pílulas
Dólar subiu 0,32%, para R$ 4,96. Ibovespa caiu 0,92%, aos 185.600 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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