Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Análise

Assunto de gigantes mundiais, terras raras tinham que estar na mesa de Lula e Trump

Brasil tem insistido que não quer exportar o mineral. O interesse é outro

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