Assunto de gigantes mundiais, terras raras tinham que estar na mesa de Lula e Trump

Donald Trump e Lula tiveram uma reunião a portas fechadas para imprensa nesta quinta-feira (7). Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Pauta do encontro dos presidentes Lula e Donald Trump e essenciais à indústria da tecnologia, os minerais raros, ainda darão o que falar, são assunto de gigantes mundiais e tinham mesmo que estar na mesa do encontro. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, mas depende de potências como Estados Unidos e China para explorá-la.

Lula tem deixado claro que não quer exportar o mineral, mas quer parceiros para investirem nele aqui. Repetiu exaustivamente isso para os alemães na feira industrial de Hannover em abril. Recentemente, uma empresa norte-americana, que teve investimento do governo Trump, comprou uma mineradora de terras raras em Goiás.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)