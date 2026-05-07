Assunto de gigantes mundiais, terras raras tinham que estar na mesa de Lula e Trump

Pauta do encontro dos presidentes Lula e Donald Trump e essenciais à indústria da tecnologia, os minerais raros, ainda darão o que falar, são assunto de gigantes mundiais e tinham mesmo que estar na mesa do encontro. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, mas depende de potências como Estados Unidos e China para explorá-la.
Lula tem deixado claro que não quer exportar o mineral, mas quer parceiros para investirem nele aqui. Repetiu exaustivamente isso para os alemães na feira industrial de Hannover em abril. Recentemente, uma empresa norte-americana, que teve investimento do governo Trump, comprou uma mineradora de terras raras em Goiás.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: montadora alemã no RS, crise da Cotribá e projeto da Varig em risco
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)