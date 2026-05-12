As ligações gaúchas da empresa que quebrou o jejum da bolsa de valores de SP

Apetite de investidores estrangeiros confirmou IPO. Cauê Diniez / B3 / Divulgação

A empresa que abriu capital e quebrou o jejum de cinco anos da bolsa de valores de São Paulo, a B3, tem ligações com o Rio Grande do Sul. A estreia das ações da Compass, que atua com gás e energia, movimentou R$ 3,2 bilhões.

Criada pela Cosan em 2020, a Compass controla a Comgás e comprou a Sulgás na privatização da distribuidora gaúcha em 2022. Atualmente, a Sulgás é gerenciada pela Commit, empresa também controlada pela Compass, em acordo com uma sócia privada, a japonesa Mitsui.

Outra conexão: a Cosan também tem participação na Rumo, operadora da Malha Sul, o que inclui as ferrovias no Rio Grande do Sul, reduzidas em 75% em 30 anos. A concessão é polêmica pela falta de investimentos e termina em fevereiro de 2027. O governo federal garante que não irá renová-la e que fará novo leilão.

O IPO (oferta inicial de ações, em inglês) foi uma forma de levantar dinheiro para a Cosan lidar com seu endividamento, incluindo o de suas controladas Raízen e Cosan. Mais aberturas de capital por empresas dependerão de se confirmar a redução do juro pelo Banco Central, que enfrenta o desafio da inflação da guerra no Irã. O Ibovespa até bateu recordes depois do ataque, já que investidores tiraram dólares dos Estados Unidos e trouxeram para cá, mas o movimento perdeu força nos últimos dias.

*Sob supervisão da jornalista Giane Guerra

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)