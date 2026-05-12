Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Abriu capital
Notícia

As ligações gaúchas da empresa que quebrou o jejum da bolsa de valores de SP

A operação levantou R$ 3,2 bilhões, que ajudarão no endividamento da controladora 

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João Pedro Cecchini*

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