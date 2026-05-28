Após mudar de sede, clínica constrói casa modelo para autistas

Nova sede fica na Rua São Manoel, 2096. Lenara Petenuzzo / Divulgação

Após investir R$ 2 milhões para mudar a sede para Rua São Manoel, 2096, em Porto Alegre, a clínica que atende pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) Interligar construirá uma nova estrutura. Será uma "casa modelo" para pacientes desenvolverem autonomia com tarefas da vida diária, como arrumar a cama, tomar banho e fazer refeições.

— Também terá parque para os maiores, pois há pessoas dos dois aos 18 anos. Começamos em 2012, da minha necessidade de tratar meu filho com fonoaudiologia, musicoterapia, terapia ocupacional e psicologia. Depois, entramos em terapia comportamental — diz a sócia-fundadora Vivian Weinstein.

Com capacidade para 126 atendimentos por dia, a empresa tem 56 funcionários. Apesar de ter foco no particular, pretende ter convênios com planos e operadoras de saúde para tratamento do autismo.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)