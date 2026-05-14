Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mercado financeiro
Análise

Após "Flávio Day 2.0", dólar e bolsa de valores se ajustam

A moeda norte-americana, por exemplo, voltou a fechar abaixo dos R$ 5

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