Após "Flávio Day 2.0", dólar e bolsa de valores se ajustam

Dólar foi cotado abaixo de R$ 5 logo nas primeiras horas da sessão. Félix Zucco / Agencia RBS

A quinta-feira (14) foi de ajustes, com alta de 0,72% no Ibovespa, subindo aos 178.365 pontos. Dólar voltou a cair 0,45%, fechando aos R$ 4,98. Com isso, o mercado financeiro devolveu parte da reação intensa que teve após o vazamento dos áudios de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, do Banco Master. Bolsa tinha caído forte e dólar disparou, voltando aos R$ 5.

Não é que investidores prefiram Bolsonaro aos demais candidatos ou que ele seja o presidente ideal, mas é sabido que não gostam de políticas econômicas de governos de esquerda. Com estouro do pedido de dinheiro, a bolsa de valores entendeu que a situação enfraquece a candidatura de Flávio e pode fortalecer a do PT, seja com Lula ou outro.

OPINIÃO DA RBS Flávio Bolsonaro deve muitas explicações

Com o arrefecimento da reação imediata, o mercado financeiro deixou-se um dia depois refletir dados positivos da bolsa dos Estados Unidos.

Pessoal do mercado financeiro chamou a quarta-feira de Flávio Day 2.0. O primeiro "Flávio Day" foi em cinco de dezembro de 2025, quando o senador anunciou sua intenção de concorrer à presidência da República atendendo a ordem de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. À época, a avaliação de que Flávio não teria condições de vencer Lula levou a um tombo dos ativos e uma alta do dólar.

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