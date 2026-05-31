Apesar do recuo, RS começou 2026 com 173 mil pedidos de demissão

Os pedidos de demissão recuaram no Rio Grande do Sul após uma sequência de alta. No primeiro trimestre, foram 173 mil registros, uma queda de 8% sobre o mesmo período do ano passado. As tabelas dos dados de emprego com carteira assinada foram enviadas à coluna pelo secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, José Scorsatto.

Ainda é cedo, porém, para saber se este movimento continuará ou foi pontual. No geral, o mercado de trabalho segue aquecido, com mais contratações do que demissões. Ainda assim, pode estar ocorrendo uma mudança neste cenário favorável à troca de emprego ou o funcionário pode estar mais contente com o seu trabalho atual.

Mas, apesar do recuo, aqueles por iniciativa do trabalhador ainda lideram, com 42% dos rompimentos de contrato de emprego formal. Os casos aparecem mais no setor de serviços, entre mulheres e jovens.

Em segundo lugar, com 37%, está a demissão sem justa causa, seguida por término de contrato por prazo determinado, comum após os empregos temporários de final de ano. Chamou a atenção o aumento de 18% nas demissões por justa causa. E o acordo entre as partes, novidade da reforma trabalhista, ainda não emplacou, com poucos registros, mostra a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), com base com dados do Caged, do Ministério do Trabalho.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: farmácia e súper adotam escala 5x2 e marca de moda jovem fecha lojas próprias

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)