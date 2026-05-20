Aos 50 anos, Gang terá operações transferidas para lojas da Pompéia: "Vamos sentir o público"

Loja da Gang no centro de Porto Alegre. Todos os pontos terão suas operações transferidas para unidades da Pompéia. Paulo Rocha / Agência RBS

As operações das 27 lojas da Gang serão transferidas para 30 das 90 unidades da Pompéia. Isso será feito ao longo de dois meses. A decisão e o movimento foram explicados à coluna pela CEO do Grupo Lins Ferrão, Carmen Ferrão. Algumas terão um espaço do tipo "corner", uma "esquina" com exposição da marca. Outras poderão ter estilo "store in store", uma loja dentro da loja. Os modelos ainda estão em definição, diz a executiva.

— É um movimento estratégico que está ocorrendo no varejo. Outras redes também estão fazendo. Vamos complementar os produtos para nosso público da Pompéia e poderemos ter a Gang em mais lojas além destas 30 iniciais. Vamos sentir o público, fazendo e testando — disse.

CEO do Grupo Lins Ferrão, Carmen Ferrão explicou à coluna a decisão. Renan Mattos / Agencia RBS

A marca Gang completa 50 anos agora 2026. A rede de moda jovem foi comprada em 2013 pelo grupo dono da Pompéia. Nesta década, chegou a ter 50 lojas com uma expansão feita no Interior. Apesar da mudança de agora, Carmen garante que a marca Gang continua, assim como seu site com e-commerce e outras formas de venda, como pelas redes sociais.

Os pontos ocupados pelas lojas da Gang hoje terão as atividades encerradas. Os alugados serão devolvidos. O grupo tem 3 mil funcionários, sendo 220 da Gang. Os administrativos continuarão normalmente o trabalho. Trabalhadores de loja, como vendedores, serão, na maioria, absorvidos nas unidades da Pompéia. Carmen diz não ter ainda este número e ainda calcula o investimento e a economia que fará com a transferência.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)