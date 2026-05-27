Antigo "pub secreto" de Porto Alegre é colocado à venda de novo

Três anos após comprar o Bier Keller, o empreendedor Marlon Sauer quer vender o ponto, famoso por ter abrigado por duas décadas anos um "pub secreto" no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Antes, a esquina das ruas João Abott e Carazinho só recebia conhecidos do antigo dono, Vitório Levandovski. Hoje, a tradição de clube de cervejas já não existe mais, e o local funciona como um restaurante de filés e gastronomia germânica.

— Tentamos manter o bar praticamente do mesmo jeito, só que o faturamento era baixo, de apenas 10% do que faturamos hoje — diz Sauer.

Após assumir a gestão em 2023, o proprietário fez uma reforma de R$ 400 mil. A proposta é repassar o ponto completo, com equipamentos, móveis e estoque. O Bier Keller é recheado de peças antigas, como uma caixa registradora de ferro de décadas passadas. Sauer não dá preço, mas está aberto a negociações.

Dono de outras operações na Capital, como o POA Parrilla e o POA Café e Armazém, os dois no bairro Moinhos de Vento, o empresário diz que a venda não tem relação com o desempenho financeiro do restaurante:

— Nos últimos anos, surgiram oportunidades, como o Bier Keller, que estruturamos bem. Só que gostamos de ter o olho do dono na operação e sentimos não estar próximos, pois nosso foco é o Moinhos de Vento.

O local vai continuar funcionando, com 10 funcionários, enquanto Sauer procura interessados. Um casal já fez uma proposta.

O empreendedor vai reformar o segundo andar do POA Parrilla para aumentar de 80 para 110 clientes a capacidade da churrascaria.

*Sob supervisão da jornalista Giane Guerra

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)