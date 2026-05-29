Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Dado do IBGE
Análise

Alta forte do investimento que apareceu no PIB precisa ser relativizada

O indicador considera bens de capital, construção e importação de máquinas

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