Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Custo de R$ 250 mil
Notícia

Alimentos de 18 cooperativas terão espaço e sinalização especiais em supermercados

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João Pedro Cecchini*

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