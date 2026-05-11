Alimentos de 18 cooperativas terão espaço e sinalização especiais em supermercados

Provocação que a coluna faz há anos para produtos da agricultura familiar, agora ao menos os de cooperativas terão espaços específicos e sinalizados em supermercados, para que possam ser melhor identificados pelos consumidores. Ainda que temporariamente. O projeto do Sistema Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul) terá duração de três meses em redes como Desco, atacarejo do Grupo Imec, e Rissul, supermercado da UnisaSul, além de 28 lojas de 10 cooperativas no Interior. O plano é subir em 15% a venda no varejo das mercadorias de 18 cooperativas gaúchas.
— É uma ação ampla com a sinalização do carimbo SomosCoop. Temos desde pontas de gôndolas, ilhas e adesivos em freezers até opções no e-commerce — diz a gerente de Marketing e Negócios, Simone Zanatta.
A executiva espera ainda renovar por mais três meses, o que ocorrerá se a venda crescer mesmo. O custo para esta primeira ação foi de R$ 250 mil. A Ocergs está aberta a parcerias com outras redes.
*Colaborou João Pedro Cecchini
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: montadora alemã no RS, crise da Cotribá e projeto da Varig em risco
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)