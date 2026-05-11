Alimentos de 18 cooperativas terão espaço e sinalização especiais em supermercados

Provocação que a coluna faz há anos para produtos da agricultura familiar, agora ao menos os de cooperativas terão espaços específicos e sinalizados em supermercados, para que possam ser melhor identificados pelos consumidores. Ainda que temporariamente. O projeto do Sistema Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul) terá duração de três meses em redes como Desco, atacarejo do Grupo Imec, e Rissul, supermercado da UnisaSul, além de 28 lojas de 10 cooperativas no Interior. O plano é subir em 15% a venda no varejo das mercadorias de 18 cooperativas gaúchas.