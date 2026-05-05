Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Dois anos depois
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Ainda com sequela da inundação, fábrica de roupas instala sistema de proteção e recupera funcionários: "Foi uma catástrofe"

Na retomada, grupo abriu mais uma indústria e um centro logístico, além de projetar vendas à Europa com acordo do Mercosul

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Diogo Duarte*

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