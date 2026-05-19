A partir de R$ 1: um investimento simples e previsível para concorrer com a poupança

Simples, previsível e a partir de R$ 1, uma nova modalidade de investimento está disponível no mercado. É o Tesouro Reserva, papel negociado no Tesouro Direto, plataforma do governo federal para aplicação em títulos públicos. Saiba mais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)