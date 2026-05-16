80% dos lojistas de Porto Alegre sofreram com roubo de fios no último ano; prejuízo pode superar R$ 240 milhões

Oito em cada 10 lojistas de Porto Alegre tiveram o negócio impactado pelo roubo e furto de fios e cabos nos últimos 12 meses. Quase metade, 48,5%, sofreram com isso de duas a três vezes no período. Os problemas mais provocados pelas ocorrências: queda de internet e telefone (80,3%), falta de energia elétrica (75,8%), prejuízo financeiro (68,2%) e aumento da sensação de insegurança (62,1%).
Os dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) e antecipada à coluna. Assessor de Pesquisa e Desenvolvimento da entidade, Victor Pires, explica que a sondagem foi realizada para levar os resultados a reunião da CPI do assunto na Câmara de Vereadores na segunda-feira (18).
Seis em 10 lojistas chegaram ao extremo de ter que paralisar as atividades. Para quase 30% dos entrevistados, foi um fechamento superior a 24 horas. Os impactos financeiros mais relatados foram de R$ 2 mil a R$ 10 mil (39,4%) e mais de R$ 10 mil (22,7%).
E aqui as cifras impressionantes, as de prejuízo, ainda mais por a pesquisa considerar apenas os últimos 12 meses:
- Cenário otimista - estimativa de R$ 63,7 milhões
- Cenário pessimista - estimativa de R$ 241,4 milhões
Por fim, 74,2% dos entrevistados disseram que o poder público não tem atuado adequadamente no combate ao problema.
Relembre a reportagem do colunista Humberto Trezzi: Nas alturas, com faca de cozinha e chinelo: flagras de furto de fios expõem ousadia de um crime que toma conta de Porto Alegre
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: súper lança cartão de crédito, avanço no porto de R$ 6,5 bi e RJ da Cotribá suspensa
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)