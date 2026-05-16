80% dos lojistas de Porto Alegre sofreram com roubo de fios no último ano; prejuízo pode superar R$ 240 milhões

O furto e roubo de cabos é uma chaga em Porto Alegre há anos. E só piora. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Oito em cada 10 lojistas de Porto Alegre tiveram o negócio impactado pelo roubo e furto de fios e cabos nos últimos 12 meses. Quase metade, 48,5%, sofreram com isso de duas a três vezes no período. Os problemas mais provocados pelas ocorrências: queda de internet e telefone (80,3%), falta de energia elétrica (75,8%), prejuízo financeiro (68,2%) e aumento da sensação de insegurança (62,1%).

Os dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) e antecipada à coluna. Assessor de Pesquisa e Desenvolvimento da entidade, Victor Pires, explica que a sondagem foi realizada para levar os resultados a reunião da CPI do assunto na Câmara de Vereadores na segunda-feira (18).

Seis em 10 lojistas chegaram ao extremo de ter que paralisar as atividades. Para quase 30% dos entrevistados, foi um fechamento superior a 24 horas. Os impactos financeiros mais relatados foram de R$ 2 mil a R$ 10 mil (39,4%) e mais de R$ 10 mil (22,7%).

E aqui as cifras impressionantes, as de prejuízo, ainda mais por a pesquisa considerar apenas os últimos 12 meses:

Cenário otimista - estimativa de R$ 63,7 milhões

Cenário pessimista - estimativa de R$ 241,4 milhões

Por fim, 74,2% dos entrevistados disseram que o poder público não tem atuado adequadamente no combate ao problema.

Relembre a reportagem do colunista Humberto Trezzi: Nas alturas, com faca de cozinha e chinelo: flagras de furto de fios expõem ousadia de um crime que toma conta de Porto Alegre

Leia Mais Lei que aumenta pena para furto e roubo de fios e cabos é sancionada por Lula

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: súper lança cartão de crédito, avanço no porto de R$ 6,5 bi e RJ da Cotribá suspensa

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)