Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Uma chaga
Notícia

80% dos lojistas de Porto Alegre sofreram com roubo de fios no último ano; prejuízo pode superar R$ 240 milhões

Seis em cada 10 comerciantes chegaram ao extremo de ter que paralisar as atividades

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