13º INSS, FGTS para dívidas, petróleo em queda e pílulas da economia 25.05

Agenda

Começa pagamento da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Leia mais: 13º do INSS: 2,7 milhões de gaúchos começam a receber 2ª parcela e 40% pagarão dívidas

Começa a valer o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar ou amortizar dívidas renegociadas no Desenrola Brasil. Saiba mais: Desenrola: uso do FGTS para renegociação de dívidas é liberado nesta segunda-feira

Petróleo em queda forte, quase 6%, ficando abaixo de US$ 100 depois de semanas. O barril está a US$ 95.

Banco Central divulga o relatório Focus, com previsões do mercado para a economia.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de maio da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF).

Sistema Fiergs promove mais uma edição do INDX, desta vez em comemoração ao Dia da Indústria. O painel reunirá o presidente da entidade, Claudio Bier, do Conselho de Administração da Gerdau, Jorge Gerdau, e emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky.

Lançamento do programa RS + Digital.

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Pílulas

Dólar subiu 0,55%, para R$ 5,02. Ibovespa caiu 0,81%, aos 176.210 pontos.

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