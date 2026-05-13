13º do INSS: 2,7 milhões de gaúchos começam a receber 2ª parcela e 40% pagarão dívidas

O Rio Grande do Sul tem 2,7 milhões de pessoas que estão entre os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que receberão a partir desta segunda-feira (25) a segunda parcela do 13º salário antecipado (veja o cronograma abaixo). A primeira foi depositada ainda com a folha de pagamento anterior.
No total do benefício, os gaúchos receberão no total R$ 6,28 bilhões. A média individual no Estado é de R$ 1,9 mil. Sondagem do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) mostra que 40% usará para pagar dívidas, mas 21% pretendem investir. Foram as opções mais citadas.
Lembre-se de que é um dinheiro antecipado e não um valor a mais. Desde a pandemia, o governo federal vem pagando antes o 13º, que, portanto, não será depositado no segundo semestre.
Tem direito ao 13º do INSS quem, em 2026, recebeu auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Não recebem pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência — desde que comprovem baixa renda — e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.
Como consultar o pagamento do 13º
A consulta ao extrato de pagamento pode ser pelo site, utilizando a conta gov.br, aplicativo Meu INSS (disponível na App Store e Google Play), ou pelo telefone 135. Por esses canais, o segurado verifica o valor exato a receber e as datas de pagamento, além de eventuais descontos e empréstimos consignados.
Cronograma:
Para quem ganha até um salário mínimo
- Final 1: 25 de maio
- Final 2: 26 de maio
- Final 3: 27 de maio
- Final 4: 28 de maio
- Final 5: 29 de maio
- Final 6: 1º de junho
- Final 7: 2 de junho
- Final 8: 3 de junho
- Final 9: 5 de junho
- Fina 0: 8 de junho
Para quem ganha acima de um salário mínimo
Os pagamentos da 2ª parcela para esses beneficiários começarão a ser depositados a partir de 1° de junho:
- Finais 1 e 6: recebe em 1 de junho
- Finais 2 e 7: recebe em 2 de junho
- Finais 3 e 8: recebe em 3 de junho
- Finais 4 e 9: recebe em 5 de junho
- Final 5 e 0: recebe em 8 de junho
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)