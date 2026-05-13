13º do INSS: 2,7 milhões de gaúchos começam a receber 2ª parcela e 40% pagarão dívidas

INSS antecipou novamente o pagamento do 13º salário neste ano, o que governos têm feito desde a pandemia. sauloangelo / adobe.stock.com

O Rio Grande do Sul tem 2,7 milhões de pessoas que estão entre os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que receberão a partir desta segunda-feira (25) a segunda parcela do 13º salário antecipado (veja o cronograma abaixo). A primeira foi depositada ainda com a folha de pagamento anterior.

No total do benefício, os gaúchos receberão no total R$ 6,28 bilhões. A média individual no Estado é de R$ 1,9 mil. Sondagem do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) mostra que 40% usará para pagar dívidas, mas 21% pretendem investir. Foram as opções mais citadas.

Lembre-se de que é um dinheiro antecipado e não um valor a mais. Desde a pandemia, o governo federal vem pagando antes o 13º, que, portanto, não será depositado no segundo semestre.

Tem direito ao 13º do INSS quem, em 2026, recebeu auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Não recebem pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência — desde que comprovem baixa renda — e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Como consultar o pagamento do 13º

A consulta ao extrato de pagamento pode ser pelo site, utilizando a conta gov.br, aplicativo Meu INSS (disponível na App Store e Google Play), ou pelo telefone 135. Por esses canais, o segurado verifica o valor exato a receber e as datas de pagamento, além de eventuais descontos e empréstimos consignados.

Cronograma:

Para quem ganha até um salário mínimo

Final 1 : 25 de maio

: 25 de maio Final 2 : 26 de maio

: 26 de maio Final 3 : 27 de maio

: 27 de maio Final 4 : 28 de maio

: 28 de maio Final 5 : 29 de maio

: 29 de maio Final 6 : 1º de junho

: 1º de junho Final 7 : 2 de junho

: 2 de junho Final 8 : 3 de junho

: 3 de junho Final 9 : 5 de junho

: 5 de junho Fina 0: 8 de junho

Para quem ganha acima de um salário mínimo

Os pagamentos da 2ª parcela para esses beneficiários começarão a ser depositados a partir de 1° de junho:

Finais 1 e 6: recebe em 1 de junho

recebe em 1 de junho Finais 2 e 7: recebe em 2 de junho

recebe em 2 de junho Finais 3 e 8: recebe em 3 de junho

recebe em 3 de junho Finais 4 e 9: recebe em 5 de junho

recebe em 5 de junho Final 5 e 0: recebe em 8 de junho

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)