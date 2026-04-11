Venda de Páscoa teve queda forte no RS

A projeção da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV) era repetir os R$ 265 milhões de 2025, mas as vendas para a Páscoa de 2026 caíram. Questionado após a provocação de um leitor, o presidente Vilson Noer relatou recuo de 5% a 10%, o que é uma queda forte.