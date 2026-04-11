Venda de Páscoa teve queda forte no RS

A projeção da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV) era repetir os R$ 265 milhões de 2025, mas as vendas para a Páscoa de 2026 caíram. Questionado após a provocação de um leitor, o presidente Vilson Noer relatou recuo de 5% a 10%, o que é uma queda forte.
Afirmou que chocolate foi o que se saiu melhor. Então, os resultados ruins foram em brinquedos, livros, roupas infantis e passeios em família.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Usina bilionária, recuperação judicial da Xalingo e novo centro logístico da Shopee
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)