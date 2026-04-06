Venda de imóveis novos cresce no RS, mas perde para Paraná e, de longe, para SC

Há uma forte concentração na venda de imóveis novos com preços acessíveis, como do Minha Casa, Minha Vida. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul fechou 2025 com 22.185 imóveis lançados, pequena alta de 1,8% sobre 2024. O levantamento Panorama Sul é da Brain Inteligência Estratégica. O número é menor do que no Paraná, com 31.028 (+0,9%), e bem inferior a Santa Catarina, com 53.001 (+2,9%).

As vendas, porém, cresceram bem no mercado gaúcho: +12,2%, para 25.842 unidades. Isso significa que diminui o número de imóveis novos "estocados". O volume, porém, segue inferior aos vizinhos da Região Sul: Paraná (29.821, +0,8%) e Santa Catarina (50.881, -0,4%).

O ano fechou com 23.347 em oferta no Rio Grande do Sul. Há uma forte concentração nos imóveis com preços acessíveis, em especial apartamentos de dois dormitórios (61%) e que se encaixam no Minha Casa, Minha Vida, programa de habitação popular do governo federal. Veja a divisão do estoque por faixa de valores:

Compacto - Studio - Loft - 1 Quarto: 18%

18% Minha Casa, Minha Vida - Teto MCMV: 29%

29% Standard - Teto MCMV até R$ 700 mil: 20%

20% Médio - de R$ 700 mil até R$ 1,25 milhão: 16%

16% Alto - de R$ 1,25 milhão até R$ 2 milhões: 8%

8% Luxo - de R$ 2 milhões até R$ 4 milhões: 7%

7% Super Luxo - Acima de R$ 4 milhões: 2%

O levantamento da Brain considera cidades gaúchas que, somadas, representam 48,5% da população do Estado. Ao longo dos próximos dias, a coluna divulgará mais curiosidades do estudo.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)