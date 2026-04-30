Vem aí aumento forte do diesel e da gasolina

Comunicações prévias são de que o aumento será repassado nesta sexta-feira (1º). Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Postos de combustível estão recebendo alertas das distribuidoras de que vem aí um reajuste forte nos preços do diesel e da gasolina. As comunicações prévias são de que o aumento será repassado nesta sexta-feira (1º). Os avisos têm chegado de várias empresas, mas principalmente da Ipiranga, dizem fontes da coluna. E outra alta, que já está sendo oficializada, é a dos lubrificantes, com reajustes em torno de 40%.

A justificativa é repassar o aumento do preço de importação, que saltou com a guerra no Irã e as medidas do governo federal têm sido apenas paliativas. Os reajustes serão maiores em Estados que compram mais do Exterior. O Rio Grande do Sul até é autossuficiente com a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) em Canoas, que é da Petrobras, estatal que não está aumentando preços nas suas refinarias. Porém, outros Estados têm vindo comprar aqui.

O petróleo, por sua vez, segue em alta com o fechamento quase total do Estreito de Ormuz. Está fechando a semana com o barril acima dos US$ 110.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)