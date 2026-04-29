“Vamos ajudar na articulação que libere a execução”, diz Leite sobre obra que protegerá aeroporto de enchentes

O governador Eduardo Leite se comprometeu a liberar “imediatamente” os R$ 30 milhões da obra de prevenção contra enchentes que protegeria o aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre. Mas os prazos preocupam porque há a previsão de que o El Niño provoque chuvas fortes em setembro. Para a obra ficar pronta até lá, teria que começar em julho e ainda não se sabe nem se o Exército aceitará fazer o serviço. Questionado pela coluna sobre esta apreensão, o governador disse que ajudará na articulação.
— Nós vamos acompanhar para ajudar na articulação toda que libere a execução da obra. Determinamos que se faça análise sumária o mais rápido possível dos projetos necessários e vamos demandar ao Exército e todos aqueles que tenham que se debruçar para uma análise célere e com a responsabilidade que eu entendo que cada órgão tem para que as intervenções estejam prontas o quanto antes — respondeu o governador, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Assista:
O que diz a Fraport
Um dia antes, também na Gaúcha, a coluna perguntou à CEO da Fraport, Andreea Pal, como seria se a obra não fosse feita e o aeroporto alagasse de novo:
— Eu não sei se temos ainda essa energia de refazer tudo em pouco tempo. Acredito que depende muito de quanto tempo ficaria a água. Da última vez, foram três semanas de água alta. Pode ser que seja afetada só a capa superior da pista porque a estrutura agora foi construída de uma maneira mais moderna, mas daria transtorno de alguns meses com certeza.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)