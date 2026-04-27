Um boom logístico: Região Metropolitana alcança 1,2 milhão de m² em pavilhões

Recentemente, a coluna noticiou o projeto de um centro logístico da Shopee nos galpões construídos por Barzel Properties e ELD Land & Development em Nova Santa Rita. Barzel Properties / Reprodução

Um setor que acelerou na pandemia e que segue crescendo sem parar é o de pavilhões logísticos. Na região metropolitana de Porto Alegre, já são 1,236 milhão de metros quadrados prontos. Outros 87 mil estão em construção. O preço médio é de R$ 21,61, o maior até hoje, mas varia muito conforme a cidade.

Simone Santos, presidente da SDS Properties Binswanger. Abralog / Divulgação

O levantamento foi feito com exclusividade para a coluna pela presidente da SDS Properties Binswanger, Simone Santos. Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, ela destacou que a vacância (parte desocupada) fica abaixo de 10% desde 2023.

Nova Santa Rita é o grande destaque da pesquisa. Tem a maior área construída e está totalmente ocupada. É na cidade que fica o centro de distribuição da Amazon e a mais recente operação da Shopee, duas gigantes mundiais do comércio eletrônico.

Cidades com mais pavilhões:

Nova Santa Rita: 291 mil m2

Gravataí: 257 mil m2

Porto Alegre: 211 mil m2

Maior ocupação:

Nova Santa Rita, São Leopoldo e Sapucaia do Sul: 100%

Maior desocupação:

Guaíba: 48,6%

Preços disponíveis:

Menor: R$ 15,30, em Canoas

Maior: R$ 25, em Gravataí e Guaíba

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: mais CMPC, transformação da Ceasa, R$ 100 milhões da Fruki e calçadista sai do RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)