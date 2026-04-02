Três boas propostas para conter a sangria do crédito consignado CLT

Em parceria com centrais sindicais, a FIEMG apresentou propostas ao governo federal para limitar o juro cobrado no consignado CLT. LUIS LIMA JR / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Agora que o presidente Lula sentiu na queda da sua popularidade o endividamento das famílias e está colocando sua equipe econômica na parede, é a hora de provocar mudanças no crédito consignado CLT. É preciso conter a sangria que está fazendo alguns trabalhadores ficarem com quase 10 empréstimos e pagarem juros que superam 30% ao mês nos casos mais absurdos. Lembre-se que temos advertido aqui que as pessoas estão até pedindo demissão para parar de pagar as parcelas.

A coluna tem defendido que, no mínimo, se coloque um limite no juro cobrado. O programa é do governo, ele pode sim estabelecer esse teto. Nem que seja na média de mercado, mas não há cabimento que se cobre para um empréstimo com desconto em folha e garantia do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) um juro mais elevado do que do rotativo de cartão de crédito.

Essa, aliás, é uma das três propostas já apresentadas ao governo federal pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) em parceria com centrais sindicais que integram o Fórum Emprego e Renda – CUT, CTB e Força Sindical (percebam: entidades patronal e de trabalhadores juntas!). As outras duas também são bem assertivas.

A segunda é impedir que pessoas com CPF vinculado a empréstimos consignados possam apostar em plataformas de apostas, como as bets. É o mesmo que foi adotado para beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A coluna pensa que seria bom também vincular a tomada de um consignado CLT para pagar empréstimos mais caros e não ficar somando dívidas.

Por fim, a terceira sugestão é importantíssima: estabelecer que a margem consignável seja limitada a 35% do salário líquido real e não do salário bruto. Como é hoje, só depois no salário líquido que aparecem os demais descontos, que vão de pensão alimentícia a plano de saúde e compra em farmácia. Os 35% viram muito mais e tem trabalhador recebendo contracheque zerado.

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