Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Supermercados querem manter mecanismo que antecipa recolhimento de ICMS

Por enquanto, a retirada da substituição tributária foi adiada para outubro

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS