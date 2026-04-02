Supermercado fecha sete meses após ser aberto no Litoral

Supermercado foi fechado em Capão da Canoa, sem explicação do motivo. Instagram / Reprodução

Foi fechado o supermercado Fresco aberto em Capão da Canoa após ficar apenas sete meses aberto. Ele havia começado a funcionar em agosto de 2025. O motivo não foi informado. A coluna tentou contato com o proprietário, Marcos Beck, e com o responsável pelo projeto, Eduardo Silva, mas ainda não obteve retorno sobre o questionamento.

Antes de ter a unidade do Fresco, o ponto era um supermercado Althoff, rede de Santa Catarina que entrou em recuperação judicial. Para ser reaberta, recebeu um investimento de R$ 5 milhões. A loja passou por reforma, ganhando praça de alimentação e espaço para crianças.

Era, então, a quinta unidade e a estreia da rede no Litoral. Os demais pontos de venda ficam em Porto Alegre e Viamão. Na sequência, a Fresco Supermercados anunciou que pretendia abrir mais quatro supermercados e dois atacados até 2028. A coluna também não conseguiu ainda confirmar se os planos seguem mantidos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)