Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Supermercado fecha sete meses após ser aberto no Litoral

Antes ainda, a loja era de uma rede de SC que entrou em recuperação judicial

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