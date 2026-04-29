Super Quarta, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 29.04

Agenda
Super Quarta, com decisões sobre juro aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) deve reduzir a taxa de juro Selic em 0,25 ponto para 14,5% ao ano. Era para estar cortando mais, mas a inflação da guerra atrapalhou os planos.
Já nos Estados Unidos, o juro deve ser mantido pelo Federal Reserve (FED). Será a última reunião sob o comando do presidente Jerome Powell, muito criticado por Donald Trump.
Dados de emprego formal do Caged, do Ministério do Trabalho.
IGP-M de abril, da FGV. O índice é usado para reajuste de contratos, como aluguel.
Tá na Mesa da Federasul sobre eleições traz o pré-candidato ao governo do Estado, pelo PSDB, Marcelo Maranata.
Pílulas
Dólar caiu 0,01%, para R$ 4,98. Ibovespa caiu 0,51%, aos 188.619 pontos.
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna