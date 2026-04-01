Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Da CMPC
Notícia

Sinais favoráveis à fábrica de R$ 27 bi, que teve pedido para suspender licenciamento

Direção da empresa tem reunião na Funai, em Brasília

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS