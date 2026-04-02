Salto do petróleo, dólar, Ibovespa e mais economia economia 02.04

Agenda

Petróleo sobe mais de 7%, com o barril acima de US$ 108. Disparou após o presidente Donald Trump afirmar que os Estados Unidos atacarão o Irã "com extrema força" nas próximas 2 a 3 semanas.

No Brasil, produção industrial.

Nos Estados Unidos, balança comercial e auxílio-desemprego.

A partir dessa quarta-feira (1º), os preços dos medicamentos podiam ser reajustados em até 3,81%, conforme determinação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed). De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), trata-se da menor variação dos últimos 20 anos.

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Pílulas

Dólar caiu 0,43%, para R$ 5,15. Ibovespa subiu 0,26%, aos 187.953 pontos.

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