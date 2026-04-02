Salto do petróleo, dólar, Ibovespa e mais economia economia 02.04

Agenda
Petróleo sobe mais de 7%, com o barril acima de US$ 108. Disparou após o presidente Donald Trump afirmar que os Estados Unidos atacarão o Irã "com extrema força" nas próximas 2 a 3 semanas.
No Brasil, produção industrial.
Nos Estados Unidos, balança comercial e auxílio-desemprego.
A partir dessa quarta-feira (1º), os preços dos medicamentos podiam ser reajustados em até 3,81%, conforme determinação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed). De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), trata-se da menor variação dos últimos 20 anos.
Pílulas
Dólar caiu 0,43%, para R$ 5,15. Ibovespa subiu 0,26%, aos 187.953 pontos.
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna