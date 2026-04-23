Ruptura entre investidores coloca em risco projeto da Varig e Boeing tem que ser retirado do terreno

Um novo capítulo no caso do complexo da Varig previsto para Nova Petrópolis, que claramente coloca em risco a execução do projeto, que recebeu as licenças já há um ano. O Grupo H2 enviou uma notificação extrajudicial para que seja deslocado do terreno o Boeing 727, avião arrematado em leilão por ex-funcionários. O grupo Varig Vive também precisa retirar o acervo que estava guardado para o museu.
Por meio de uma nota, o H2 afirma que não foram feitas contrapartidas, que já investiu R$ 6,5 milhões e questiona a entrada de um fundo de investimentos no negócio. Garante, no entanto, que não desistiu do projeto, ou seja, que segue na intenção de construir o complexo de R$ 70 milhões, que inclui um hotel.
Já o presidente do movimento Varigvive e ex-funcionário da companhia aérea, Oscar Bürgel, conversou com a coluna e contestou as afirmações da empresa.
— Temos um contrato pelo qual entraríamos com o avião e a curadoria somente. Todas alegações são infundadas e difamatórias. Devem pagar multa pelo descumprimento e prazos vencidos.
Bürgel informa que a associação busca um novo parceiro. É necessária uma área de oito mil metros quadrados para um parque temático de R$ 8 milhões, para onde seria deslocado o Boeing.
— O proprietário do terreno poderá ser permutante — diz.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)