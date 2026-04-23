Ruptura entre investidores coloca em risco projeto da Varig e Boeing tem que ser retirado do terreno

Uma notificação extrajudicial foi enviada para que o grupo Varig Vive retire o Boeing 727 do terreno onde ficaria o complexo. Boulevard Varig Vive / Divulgação

Um novo capítulo no caso do complexo da Varig previsto para Nova Petrópolis, que claramente coloca em risco a execução do projeto, que recebeu as licenças já há um ano. O Grupo H2 enviou uma notificação extrajudicial para que seja deslocado do terreno o Boeing 727, avião arrematado em leilão por ex-funcionários. O grupo Varig Vive também precisa retirar o acervo que estava guardado para o museu.

Por meio de uma nota, o H2 afirma que não foram feitas contrapartidas, que já investiu R$ 6,5 milhões e questiona a entrada de um fundo de investimentos no negócio. Garante, no entanto, que não desistiu do projeto, ou seja, que segue na intenção de construir o complexo de R$ 70 milhões, que inclui um hotel.

Já o presidente do movimento Varigvive e ex-funcionário da companhia aérea, Oscar Bürgel, conversou com a coluna e contestou as afirmações da empresa.

— Temos um contrato pelo qual entraríamos com o avião e a curadoria somente. Todas alegações são infundadas e difamatórias. Devem pagar multa pelo descumprimento e prazos vencidos.

Bürgel informa que a associação busca um novo parceiro. É necessária uma área de oito mil metros quadrados para um parque temático de R$ 8 milhões, para onde seria deslocado o Boeing.

— O proprietário do terreno poderá ser permutante — diz.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)