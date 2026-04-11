Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Comércio exterior
Notícia

RS tem 1,5 mil produtos novos para a Europa com acordo do Mercosul: "Busca já começou"

Mais de 5 mil itens terão tarifas zeradas já a partir de 1° de maio. Economista da Fiergs aponta quais terão benefício imediato

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS