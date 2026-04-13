Reinauguração no Lindóia e nova agência na Restinga recebem R$ 10 milhões

Cooperativa de crédito, o Sicredi Origens RS investiu R$ 10 milhões em duas agências. Uma delas é do Jardim Lindóia, que será reinaugurada nesta segunda-feira (13) no Centro Administrativo Sicredi, na Avenida Assis Brasil. A unidade ampliada terá 500 metros quadrados, com um mural sobre a história de Porto Alegre pintado por Suye Zuketti, mas ainda sem imagens do painel.

E, até o fim deste semestre, será aberta uma nova agência no bairro Restinga, Zona Sul. Com 560 metros quadrados, terá auditório e sala de treinamento.

Ambas terão 50 funcionários no total. A Sicredi Origens passará a ter 32 agências, na Capital e Região Metropolitana.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: mais CMPC, transformação da Ceasa, R$ 100 milhões da Fruki e calçadista sai do RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)