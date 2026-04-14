Rede de academias expande no RS com planos de até R$ 1,8 mil e teste de DNA: "Tem fila para entrar"

Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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