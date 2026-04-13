Recordes da bolsa, pré-candidatos, mais CMPC, obra embargada e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Por que a bolsa brasileira bate recordes mesmo com guerra e problemas internos do país. Entrevista com Wagner Salaverry, sócio-diretor da gestora de investimentos Quantitas Asset
- Pré-candidatos à presidência da República, Caiado e Zema falam da economia do país
- O que faz rede gaúcha reduzir número de postos de combustível e lojas de conveniência. Entrevista com o CEO da Rede Farroupilha, Eduardo Costa
- Ainda a espera sobre a definição quanto ao andamento da licença ambiental da CMPC. Entrevista com o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki
- Nove empregadores do RS entram na lista suja por trabalho análogo à escravidão. Com Isadora Terra
- Embargada obra de condomínio de R$ 65 milhões no Litoral inspirado em ilha de Dubai. Com Isadora Terra
- Fábrica de Dois Irmãos começa a produzir colchão que aquece até 34 graus. Entrevista com o coordenador de Desenvolvimento de Produto do Grupo Herval, Ramon Lampert
- E as notícias de maior audiência na semana na coluna em GZH
Produção: Diogo Duarte e Isadora Terra
Edição de áudio: Christian Rafael e Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
Ouça no Spotify:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna