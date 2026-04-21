Quanto e o que o RS já exporta para a Europa? E qual o potencial com o acordo do Mercosul

O Brasil é o país parceiro da Hannover Messe 2026, aqui na Alemanha. ApexBrasil / Divulgação

O acordo União Europeia-Mercosul enche os olhos e um dos principais assuntos aqui na Hannover Messe, maior feira industrial da Europa, realizada nesta semana na Alemanha. O Rio Grande do Sul tem uma boa parceria comercial com a UE, mas que pode crescer muito mais a partir de 1º de maio, quando entrar em vigor finalmente. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) já avisou que o Estado já vende 2,3 mil produtos à Europa e que estes devem ganhar mais espaço. Enquanto isso, outros 1,5 mil já exportados para outros países poderão cair nas graças dos europeus.

No ano passado, o Rio Grande do Sul exportou US$ 2,8 bilhões para a União Europeia, principalmente, fumo, resíduos de indústrias de alimentos, pastas de madeira, plástico, calçado e carne. Foi um crescimento de 5,78% sobre 2024.

Já a importação atingiu US$ 1,49 bilhão, puxada por máquinas, fertilizantes, veículos e plástico. O avanço no ano passado foi de 9,12%.

A relação comercial gaúcha com a Alemanha, porém, é diferente. Os gaúchos importam mais do que vendem. Foram exportados US$ 275 milhões, com destaque para calçados e máquinas. A Alemanha é o quarto maior comprador de itens do Rio Grande do Sul na Europa. Bélgica é a primeira.

Já na importação, a Alemanha é a principal origem do que o Estado compra da UE. Foram US$ 500 milhões, com destaque para máquinas e fertilizantes.

- Queremos vender ao Brasil máquinas e produtos químicos, e podemos comprar mais matéria-prima e produtos agrícolas. Alemanha e Brasil podem conduzir uma transformação conjunta das suas economias - disse aqui o chanceler alemão, Friedrich Merz.

Mas o Brasil precisa trabalhar para mudar um pouco a percepção do chanceler. Sua fala escancarou que segue a ideia de comprar produtos primários do Brasil e vender a nós itens industrializados com muito mais valor agregado. Espera-se que o acordo UE-Europa não replique esta fórmula histórica da qual tentamos nos desvencilhar há séculos.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)