Quanto e o que o RS já exporta para a Europa? E qual o potencial com o acordo do Mercosul

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Comércio global
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