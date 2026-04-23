Quando os robôs humanoides se espalharão pelas indústrias

Philippe Bartissol, vice-presidente da Dassault Systèmes. Giane Guerra / Grupo RBS

No mínimo quatro ou cinco anos é a previsão para que os robôs humanoides se espalhem pelas indústrias, projeta Philippe Bartissol, vice-presidente de Equipamentos Industriais da Dassault Systèmes. Com 390 mil clientes, a empresa francesa de softwares expõe aqui na Hannover Messe um espaço com robôs industriais interagindo entre si. Há os quadrados tradicionais, aqueles que parecem “braços” e um humanoide, que são a grande atração da feira deste ano, como a coluna já registrou.

O executivo ponderou que, por algum tempo, todos ainda trabalharão juntos, mas cada vez mais as linhas de produção serão dominadas por esses robôs que imitam fisicamente o ser humano. Os humanoides, porém, ainda precisam avançar no equilíbrio do seu próprio “corpo” e nos movimentos mais complexos e refinados, como de braços, pernas e dedos.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)