Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Robótica avançada
Notícia

Quando os robôs humanoides se espalharão pelas indústrias

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Giane Guerra

Direto de Hannover

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