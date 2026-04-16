Prévia do PIB, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 16.04

Agenda
Banco Central divulga a prévia do PIB, pelo Índice de Atividade Econômica (IBC-Br).
China pediu publicamente, o que não é usual, que o governo iraniano abra o Estreito de Ormuz.
Prisão do ex-presidente do banco BRB Paulo Henrique Costa na operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master.
Pílulas
Dólar caiu 0,03%, para R$ 4,99. Ibovespa caiu 0,46%, aos 197.738 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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