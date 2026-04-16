Prévia do PIB, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 16.04

Agenda

Banco Central divulga a prévia do PIB, pelo Índice de Atividade Econômica (IBC-Br).

China pediu publicamente, o que não é usual, que o governo iraniano abra o Estreito de Ormuz.

Prisão do ex-presidente do banco BRB Paulo Henrique Costa na operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar caiu 0,03%, para R$ 4,99. Ibovespa caiu 0,46%, aos 197.738 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.