Prévia da inflação oficial, Copom, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 28.04

Agenda

Prévia da inflação oficial, o IPCA-15 será divulgado pelo IBGE. Expectativa de alta no indicador, pressionado pelos combustíveis.

Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) começa a reunião que definirá amanhã a taxa de juro Selic. Expectativa de novo corte de 0,25 ponto percentual. Está em 14,75% ao ano.

Barril de petróleo novamente em alta, acima dos US$ 111. Seis navios-tanque carregados com petróleo iraniano foram forçados a voltar para o Irã devido ao bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz.

O presidente Lula assina o decreto de promulgação do acordo de comércio entre União Europeia e Mercosul.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apresenta novo estudo sobre o impacto das bets (apostas esportivas online) no orçamento das famílias.

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Pílulas

Dólar caiu 0,31%, para R$ 4,98. Ibovespa caiu 0,61%, aos 189.579 pontos.

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