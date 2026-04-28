Prévia da inflação oficial, Copom, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 28.04

Agenda
Prévia da inflação oficial, o IPCA-15 será divulgado pelo IBGE. Expectativa de alta no indicador, pressionado pelos combustíveis.
Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) começa a reunião que definirá amanhã a taxa de juro Selic. Expectativa de novo corte de 0,25 ponto percentual. Está em 14,75% ao ano.
Barril de petróleo novamente em alta, acima dos US$ 111. Seis navios-tanque carregados com petróleo iraniano foram forçados a voltar para o Irã devido ao bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz.
O presidente Lula assina o decreto de promulgação do acordo de comércio entre União Europeia e Mercosul.
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apresenta novo estudo sobre o impacto das bets (apostas esportivas online) no orçamento das famílias.
Pílulas
Dólar caiu 0,31%, para R$ 4,98. Ibovespa caiu 0,61%, aos 189.579 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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