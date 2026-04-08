Preço do diesel bate recorde no RS, mas a gasolina ainda não superou 2021

Combustíveis estão em alta desde que EUA e Israel invadiram o Irã. Porthus Junior / Agencia RBS

O fechamento do Estreito de Ormuz com a guerra no Irã fez o diesel bater seu recorde de preço no Rio Grande do Sul. A gasolina, porém, ainda não atingiu seu maior patamar histórico para o consumidor gaúcho, apesar de ter subido nas últimas semanas.

O litro do diesel está, em média, em R$ 7,41 para o tipo comum e R$ 7,53 para o S10, que tem teor menor de enxofre. O levantamento semanal é da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os maiores preços até então, conforme pesquisa feita pela coluna nos dados do órgão, foram registrados em 2022, alguns centavos abaixo dos atuais. Naquele ano, o preço do diesel subiu bastante como efeito da invasão da Ucrânia pela Rússia, produtora do combustível. Além disso, já vinha em uma esteira de alta iniciada no ano anterior.

Pois foi em 2021 que a gasolina ao consumidor gaúcho bateu seu recorde ainda não quebrado. O litro atingiu R$ 7,10 em média no Estado, com algumas cidades vendendo a mais de R$ 8. Na época, o petróleo subiu com a reabertura da economia após o auge a pandemia, o dólar estava em alta no Brasil e a quebra da safra de cana-de-açúcar aumentou o preço do etanol misturado à gasolina.

Já agora, pela pesquisa da semana passada da ANP, a gasolina comum está custando em média R$ 6,63. Embora ainda esteja longe do recorde, está cerca de R$ 0,50 mais cara do que estava antes do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã.

Mobilização

Enquanto a Petrobras não repassa as altas, o governo lança medidas para deixar menos caro o diesel importado, que disparou de preço. Petróleo, diesel, fertilizantes e gás natural estão entre os principais produtos que passam pelo Estreito de Ormuz, onde centenas de navios esperam a liberação. O cessar-fogo está condicionado à reabertura do canal, ao menos, por duas semanas. Ou seja, o petróleo está caindo em cima de uma expectativa positiva, assim como o dólar recuou e o Ibovespa subiu puxado pelas principais ações da bolsa de valores de São Paulo. Porém, enquanto não se retoma a previsibilidade, os preços e índices seguirão sensíveis e voláteis. A situação está tão instável que Ormuz abriu e fechou nesta quarta-feira (8).

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)