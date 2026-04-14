Preço do aluguel em Porto Alegre, Ibovespa recorde, dólar abaixo de R$ 5 e mais economia 14.04

Agenda

Petróleo em queda de quase 1%. Barril a US$ 98.

Nos Estados Unidos, tem inflação e balanços.

IBGE divulga:

Pesquisa Mensal de Serviços (fevereiro)(dados para Brasil e unidades da federação)

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (março), a previsão de safra.

Índice FipeZap de Imóveis Residenciais para Locação. Em Porto Alegre, o preço do aluguel novo desacelerou em março para uma alta de 0,38%. Em 12 meses, alta de 9,78%, mais do que o dobro da inflação. O preço médio por metro quadrado é R$ 44,84.

Sistema FIERGS realiza a quarta edição do INDX, evento que promove discussões estratégicas à indústria gaúcha. O convidado é o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

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Pílulas

Dólar caiu 0,29%, para R$ 4,99. Ibovespa subiu 0,34%, aos 198.001 pontos.

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