Prazo de Trump, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 07.04

Agenda
Petróleo em leve alta, mas ultrapassa os US$ 110 o barril.
Prazo final estipulado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às 21h (horário de Brasília), para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz. A ameaça de possíveis ataques a infraestruturas essenciais em caso de descumprimento eleva a aversão ao risco..
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de março da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).
Balança comercial, com dados de exportação e importação.
Fenabrave divulga as vendas de veículos em março.
Fecomércio-RS apresenta Agenda Legislativa 2026.
Inauguração de lojas da Jetour. Saiba mais: Com R$ 24 milhões, grupo gaúcho abre na mesma semana quatro lojas de carros chineses
Pílulas
Dólar caiu 0,25, para R$ 5,14. Ibovespa subiu 0,06%, aos 188.162 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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