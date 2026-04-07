Prazo de Trump, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 07.04

Agenda

Petróleo em leve alta, mas ultrapassa os US$ 110 o barril.

Prazo final estipulado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às 21h (horário de Brasília), para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz. A ameaça de possíveis ataques a infraestruturas essenciais em caso de descumprimento eleva a aversão ao risco..

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de março da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

Balança comercial, com dados de exportação e importação.

Fenabrave divulga as vendas de veículos em março.

Fecomércio-RS apresenta Agenda Legislativa 2026.

Inauguração de lojas da Jetour. Saiba mais: Com R$ 24 milhões, grupo gaúcho abre na mesma semana quatro lojas de carros chineses

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Pílulas

Dólar caiu 0,25, para R$ 5,14. Ibovespa subiu 0,06%, aos 188.162 pontos.

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