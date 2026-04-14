Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

No Litoral
Notícia

Porto de Arroio do Sal aguarda documento do Ibama que marcará audiência oficial da licença ambiental

Projeto prevê investimento de R$ 6,5 bilhões e 1,5 mil empregos

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS