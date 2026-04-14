Porto de Arroio do Sal aguarda documento do Ibama que marcará audiência oficial da licença ambiental

Construção do Porto Meridional seria na praia de Rondinha Nova, no município de Arroio do Sal. Reprodução / DTA Engenharia Portuária e Ambiental

Correção: A imagem usada inicialmente era do projeto de outro porto na cidade. A substituição pela correta ocorreu às 21h13min.

Está para sair nos próximos dias o termo de referência para marcar a audiência pública oficial necessária para o licenciamento do porto de Arroio do Sal pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). À coluna, o diretor jurídico do Porto Meridional, André Busnello, explicou que os 45 dias do edital (passo anterior) fecharam na semana passada.

— O termo do Ibama definirá se ocorrerão um ou dois encontros e quando. Acreditamos que fique para maio. Depois disso, faremos ampla comunicação, inclusive com carro de som, para informar as pessoas — detalha.

Na audiência, a comunidade poderá apresentar seus questionamentos sobre o projeto, o que a empresa terá que responder em 30 dias. Se não forem necessárias complementações, a licença prévia pode sair entre 60 a 90 dias. Se for preciso, o prazo é estimado em 180 dias.

Esta licença atesta a viabilidade ambiental de um empreendimento (Relembre: O porto de Arroio do Sal vai sair? O que é crucial para captar os R$ 6,5 bilhões). Com ela, já é possível avançar na captação de recursos. Para iniciar a obra, ainda é necessária a licença de instalação.

— O estudo ambiental da implantação avaliou 15 tipologias de risco, tem 36 programas de monitoramento e foi feito por 50 especialistas com R$ 54 milhões. O projeto tem aval da Marinha, do Ministério de Portos e da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) e foi declarado de utilidade pública pelo Estado.

Outra audiência

Busnello reforça o pedido que não se confunda esta audiência do Ibama com a que foi marcada pela Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. A oficial do licenciamento ainda está para ser agendada e será comandada pelo órgão ambiental federal.

O porto

O Porto Meridional será um empreendimento construído no mar, sem envolver a faixa de areia. Ele também ocupará uma área de 80 hectares — equivalente a 80 campos de futebol — na praia da Rondinha Nova. O investimento de R$ 6,5 bilhões é totalmente privado e prevê gerar 1,5 mil empregos. A capacidade será de 53 milhões de toneladas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)