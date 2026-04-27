Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Finanças 
Análise

Por que liberar o FGTS para pagar dívidas gera tantas críticas

O Ministério da Fazenda incluirá a medida em pacote para reduzir o endividamento da população

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