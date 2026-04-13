Por que bolsa bate recorde, dólar cai abaixo de R$ 5 e injetou-se US$ 12 bi no Brasil após a guerra

Bolsa brasileira tem subido apesar de problemas internos do país. AlfRibeiro / stock.adobe.com

O mundo em guerra e com medo da inflação. O Brasil em ano de eleição e lidando com o endividamento da família e o comprometimento das contas públicas. Taxa de juro alta, com dificuldade de ser reduzida. Ainda assim, a bolsa de valores de São Paulo bater recordes e o dólar cai a ponto de fechar abaixo de R$ 5 pela primeira vez em dois anos. O que explica este bom humor do mercado financeiro?

— Não vejo que sejam fatores locais. É ano de eleição, as pesquisas mostram empates e nenhum candidato com vantagem sólida que faria Lula perder a eleição. O mercado financeiro naturalmente prefere candidatos cautelosos em gastos porque quer menos risco. Juro também não está influenciando, pois segue alto e a guerra no Irã pressiona a inflação.

Wagner Salaverry, sócio-diretor da gestora de investimentos Quantitas Asset. Lauro Alves / Agencia RBS

A "culpa" disso em boa parte é do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vejam só. O dinheiro estrangeiro está vindo para o Brasil. Segundo o cálculo de Salaverry, já vieram US$ 54 bilhões em 2026. Depois de ter começado a guerra no Irã, foram US$ 12 bilhões.

— Não é só aqui. Se pegar outros mercados emergentes, o Brasil subiu 22% em reais; México tem alta de 10%; Colômbia, de 10% a 15%; Turquia subindo mais de 25%; África do Sul, em torno de 5% no ano; Coreia do Sul, 45% no ano.

O investidor retirar recursos de economias maduras é porque há perspectiva de piora fiscal e de juros. Mas é tanto recurso que os países emergentes não conseguem absorver sem altas grandes nos ativos.

— É uma caixa d 'água muito grande, que esvazia um pouco, mas já enche outras várias menores que começam a vazar — fala o empresário, em analogia.

Lembrando que o movimento começou ainda no início de 2025, quando a política comercial de Trump já deixou os investidores apreensivos. E, quando vêm mais dólares para cá, a cotação cai e o real se valoriza.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)