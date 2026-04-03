"Pega férias de inverno e viagens de negócios", alertam agências de turismo sobre alta do querosene

Presidente da Associação das Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV-RS), João Augusto Machado fala do aumento das passagens aéreas. Abav-RS / Reprodução

Derivado de petróleo, o querosene não escaparia dos aumentos provocados pela guerra no Irã. O combustível de aviação teve reajuste superior a 50%, que a Petrobras vai escalonar para tentar segurar o repasse enquanto espera uma solução para o conflito no Oriente Médio. Com isso, o peso do combustível e de lubrificantes no custo das companhias sobe de 30% para 45%, pesando mais em viagens de longa distância, avisam fontes da coluna no setor.

Para as passagens aéreas, se fala em aumentos de 20% para breve. Por enquanto, se percebe a suspensão na venda de tíquetes promocionais nos voos. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o presidente da Associação das Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS), João Augusto Machado, reconheceu que será difícil segurar este aumento sem repassar ao consumidor e alertou:

— Pegará a época de férias de inverno e as viagens comerciais, de negócios. E mais do que o reajuste, nossa preocupação é faltar combustível.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Usina bilionária, recuperação judicial da Xalingo e novo centro logístico da Shopee

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)