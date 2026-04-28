Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Quanto vendem?
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O sobe e desce dos cinco maiores supermercados do RS em ranking nacional

O setor vendeu R$ 1,145 trilhão no ano passado, considerando de atacarejos a lojas de conveniência

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