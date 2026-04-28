O sobe e desce dos cinco maiores supermercados do RS em ranking nacional

Não há, novamente, supermercados gaúchos entre os 10 maiores faturamentos no ranking da Abras. Duda Fortes / Agencia RBS

Saiu a atualização do ranking completo de 2026 da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que aponta todos os anos quais são as maiores redes em faturamento no país. Em 2025, o setor bateu R$ 1,145 trilhão de receita, considerando de atacarejo a lojas de conveniência. O valor representa 9,02% do PIB brasileiro.

Nacionalmente, o Grupo Carrefour Brasil lidera pela 10ª vez o Ranking ABRAS, movimentando R$ 123,5 bilhões em 2025. O segundo colocado é o Assaí Atacadista, com R$ 84,7 bilhões, seguido pelo Grupo Mateus, com R$ 43,5 bilhões.

Não há, novamente, gaúchos entre os 10 maiores faturamentos, mas a coluna traz as empresas que têm sede no Rio Grande do Sul. Confira abaixo as cinco maiores, suas posições no ranking nacional, que caiu, quem subiu e suas respectivas vendas em 2025.

1 - Companhia Zaffari (Porto Alegre)

Caiu da 12ª para a 15ª posição no ranking nacional.

R$ 8,83 bilhões de faturamento

2 - Comercial Zaffari (Passo Fundo)

Subiu da 20ª para a 19ª posição no ranking nacional.

R$ 6,84 bilhões

3 - UnidaSul (Esteio)

Caiu da 34ª para a 37ª posição no ranking nacional.

R$ 3,13 bilhões

4 - Grupo Imec (Lajeado)

Caiu da 48ª para a 56ª posição no ranking nacional.

R$ 1,79 bilhão

5 - Asun (Gravataí)

Caiu da 54ª para a 67ª posição no ranking nacional.

R$ 1,57 bilhão

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)