O sobe e desce dos cinco maiores supermercados do RS em ranking nacional

Saiu a atualização do ranking completo de 2026 da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que aponta todos os anos quais são as maiores redes em faturamento no país. Em 2025, o setor bateu R$ 1,145 trilhão de receita, considerando de atacarejo a lojas de conveniência. O valor representa 9,02% do PIB brasileiro.
Nacionalmente, o Grupo Carrefour Brasil lidera pela 10ª vez o Ranking ABRAS, movimentando R$ 123,5 bilhões em 2025. O segundo colocado é o Assaí Atacadista, com R$ 84,7 bilhões, seguido pelo Grupo Mateus, com R$ 43,5 bilhões.
Não há, novamente, gaúchos entre os 10 maiores faturamentos, mas a coluna traz as empresas que têm sede no Rio Grande do Sul. Confira abaixo as cinco maiores, suas posições no ranking nacional, que caiu, quem subiu e suas respectivas vendas em 2025.
1 - Companhia Zaffari (Porto Alegre)
- Caiu da 12ª para a 15ª posição no ranking nacional.
- R$ 8,83 bilhões de faturamento
2 - Comercial Zaffari (Passo Fundo)
- Subiu da 20ª para a 19ª posição no ranking nacional.
- R$ 6,84 bilhões
3 - UnidaSul (Esteio)
- Caiu da 34ª para a 37ª posição no ranking nacional.
- R$ 3,13 bilhões
4 - Grupo Imec (Lajeado)
- Caiu da 48ª para a 56ª posição no ranking nacional.
- R$ 1,79 bilhão
5 - Asun (Gravataí)
- Caiu da 54ª para a 67ª posição no ranking nacional.
- R$ 1,57 bilhão
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: embate da escala 6x1, crédito para inovação e licença para novo porto no RS
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)