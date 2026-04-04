O RS não tem atacarejo entre os 10 maiores do país, mas tem um em 12º

O Rio Grande do Sul não tem um atacarejo entre os 10 maiores do país, mas tem um entre os 20 que mais vendem. Saiu a atualização do Ranking ABAAS, elaborado pela Associação Brasileira dos Atacarejos, setor que vem abocanhando uma grande fatia dos supermercados.
A única rede com sede gaúcha é o Stok Center, do Comercial Zaffari, de Passo Fundo, que fica em 12º lugar, com R$ 6,8 bilhões em vendas em 2025 e 53 lojas. O líder do ranking é o Atacadão, do Carrefour, com venda de R$ 89,9 bilhões e 385 lojas. Tem lojas no Rio Grande do Sul. Em quinto lugar, fica o Grupo Pereira, de Santa Catarina, dono do Fort Atacadista, que tem operações por aqui também e vendeu R$ 17,5 bilhões em suas 110 lojas.
Os 20 maiores atacarejos do Brasil
- Atacadão (R$ 89,9 bilhões, 385 lojas)
- Assaí Atacadista (R$ 84,7 bilhões, 312 lojas)
- Grupo Mateus (R$ 43,6 bilhões, 302 lojas)
- Grupo Muffato (R$ 20,4 bilhões, 121 lojas)
- Grupo Pereira (R$ 17,5 bilhões, 110 lojas)
- Grupo Koch (R$ 12,9 bilhões, 92 lojas)
- Novo Mateus (R$ 12,5 bilhões, 65 lojas)
- Mart Minas e Dom Atacadista (R$ 12,5 bilhões, 95 lojas)
- Cencosud (R$ 10 bilhões, 175 lojas)
- Tenda Atacado (R$ 8 bilhões, 45 lojas)
- Costa Atacadão / Grupo JC (R$ 7,8 bilhões, 15 lojas)
- Stok Center (R$ 6,8 bilhões, 53 lojas)
- Dia a Dia Atacadista (R$ 6,7 bilhões, 35 lojas)
- ABC (R$ 5,5 bilhões, 81 lojas)
- Bahamas Mix (R$ 4,5 bilhões, 87 lojas)
- Spani Atacadista (R$ 4,3 bilhões, 39 lojas)
- Comercial Esperança (R$ 4,3 bilhões, 22 lojas)
- Roldão Atacadista (R$ 3,9 bilhões, 40 lojas)
- Villefort (R$ 3,6 bilhões, 38 lojas)
- Grupo Mercantil (R$ 3,3 bilhões, 28 lojas)
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)