O RS não tem atacarejo entre os 10 maiores do país, mas tem um em 12º

O Rio Grande do Sul não tem um atacarejo entre os 10 maiores do país , mas tem um entre os 20 que mais vendem. Saiu a atualização do Ranking ABAAS, elaborado pela Associação Brasileira dos Atacarejos, setor que vem abocanhando uma grande fatia dos supermercados .

A única rede com sede gaúcha é o Stok Center, do Comercial Zaffari, de Passo Fundo, que fica em 12º lugar, com R$ 6,8 bilhões em vendas em 2025 e 53 lojas. O líder do ranking é o Atacadão, do Carrefour, com venda de R$ 89,9 bilhões e 385 lojas. Tem lojas no Rio Grande do Sul. Em quinto lugar, fica o Grupo Pereira, de Santa Catarina, dono do Fort Atacadista, que tem operações por aqui também e vendeu R$ 17,5 bilhões em suas 110 lojas.