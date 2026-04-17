O resiliente Dia das Mães venderá R$ 287 milhões, estima varejo de Porto Alegre

A loja física será a preferência de 83% dos consumidores na compra do presente de Dia das Mães. Jefferson Botega / Agencia RBS

A venda para o Dia das Mães movimentará R$ 287 milhões, projeta o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). É um crescimento de 10% sobre o ano passado, alto para um momento de elevado endividamento das famílias.

A entidade pondera mesmo que o gasto médio por consumidor cresceu pouco, mal repondo a inflação do período. Subiu de R$ 353 em 2025 para R$ 361, conforme pesquisa com consumidores da Capital. Mas a quantidade de presentes aumentou de 1,58 para 1,73.

— O crescimento do montante total deve-se mais ao volume de transações fracionadas do que ao aumento do poder de compra real do cidadão — analisa o assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA, Victor Pires.

De novo, apesar do aperto no orçamento das famílias, o Dia das Mães é visto como uma data resiliente de vendas porque envolve emoção. Mais de 80% dos consumidores gastarão o mesmo ou mais do que no ano passado com o presente. Além da mãe, serão presenteadas esposas, filhas, sogras, avós, irmãs, si própria, entre outras.

A loja física será a preferência de 83% dos consumidores, especialmente as de rua. O mesmo percentual afirma que dará preferência para o comércio local.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)