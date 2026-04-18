Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Dinheiro na mão
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O que os aposentados farão com a antecipação do 13º do INSS, que começa na próxima semana

No RS, 2,7 milhões de pessoas receberão no total R$ 6,28 bilhões

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