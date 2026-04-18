O que os aposentados farão com a antecipação do 13º do INSS, que começa na próxima semana

Rio Grande do Sul tem 2,7 milhões de beneficiários, que receberão no total R$ 6,28 bilhões. Camila Hermes / Agencia RBS

Começará na próxima semana (sexta-feira, 24) o pagamento da primeira metade da antecipação do 13º salário de 2026 para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Como a coluna noticiou ainda em março, o Rio Grande do Sul tem 2,7 milhões de beneficiários, que receberão no total R$ 6,28 bilhões. A média individual no Estado é de R$ 1,9 mil.

O Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) foi perguntar às pessoas o que farão com o dinheiro. A maior parte pagará dívidas, mas uma boa fatia pretende investi-lo. Confira:

Pagar dívidas: 40,7% Fazer investimentos / Deixar o dinheiro aplicado: 21,0% Deixar o dinheiro na conta corrente: 18,4% Reformar a casa: 7,8% Comprar artigos para casa: 5,2% Comprar roupas: 5,2% Ainda não sabe: 3,9% Comprar eletrodomésticos/eletroeletrônicos: 3,9% Presentear alguém: 2,6% Comprar alimentos: 1,6%

Lembre-se de que é um dinheiro antecipado e não um valor a mais. Desde a pandemia, o governo federal vem pagando antes o 13º, que, portanto, não será depositado no segundo semestre. O depósito será em duas vezes. Pelo calendário, a primeira parcela vai de 24 de abril até 8 de maio. A segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho. A data leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Têm direito segurados e dependentes da Previdência que, em 2026, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Não recebem 13º salário pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência — desde que comprovem baixa renda — e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Como consultar o pagamento do 13º

A consulta ao extrato de pagamento pode ser pelo site, utilizando a conta gov.br, aplicativo Meu INSS (disponível na App Store e Google Play), ou pelo telefone 135. Por esses canais, o segurado verifica o valor exato a receber e as datas de pagamento, além de eventuais descontos e empréstimos consignados.

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