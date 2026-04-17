O que está sendo proposto para o fim da escala 6x1

O fim da escala 6x1 voltou com força ao debate com um projeto de lei enviado pelo governo federal ao Congresso e com uma proposta de emenda à Constituição (PEC) tramitando com preferência. Entenda os detalhes da proposta no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)