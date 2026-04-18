O peso e as apostas da missão do Brasil aqui em Hannover, com comitiva de Lula e dezenas de indústrias do RS

Materiais do Brasil já estão sendo montados nos pavilhões da Hannover Messe. ApexBrasil / Divulgação

Eis que 46 anos depois, o Brasil volta a ser o parceiro da maior feira industrial da Europa: a Hannover Messe, aqui na Alemanha. O evento será realizado nesta semana, com uma comitiva brasileira de peso e cheia de expectativas, seja pelo efeito do tarifaço de Trump no comércio internacional, seja pelo acordo União Europeia-Mercosul, que entrará em vigor em maio após duas décadas de negociação. (Relembre o que a coluna escreveu na cobertura que fez ainda em 2025 da feira de Hannover: O vento sopra forte a favor do acordo UE-Mercosul; o que o RS ganha com isso?)

O presidente Lula vem para a cerimônia de abertura e mais uma série de agendas. No seu grupo, estão previstos 14 ministros e mais integrantes como o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Aliás, Alemanha está sofrendo com a alta no custo da energia com a guerra no Irã, pouco após aliviar a pressão inflacionária da invasão da Ucrânia pela Rússia com o corte no fornecimento de gás aos europeus.

Destaque para a participação de Lula na segunda-feira (20) da terceira edição das consultas intergovernamentais de alto nível Alemanha-Brasil. A primeira foi em 2015, com a ex-presidente Dilma Rousseff e a então chanceler Angela Merkel. Houve um hiato com os ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro e, em 2023, Lula se reuniu com Olaf Scholz. Na visita, foram assinados 19 acordos de cooperação. Para agora, são esperados ao menos 10, em áreas como defesa, infraestrutura, inovações energéticas, bioeconomia, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de aplicativos e pesquisas nas áreas oceânicas e do cerrado brasileiro.

A feira e os gaúchos

Fundada em 1947, a Hannover Messe reúne todos os anos aqui na cidade alemã 130 mil visitantes e 4 mil expositores de dezenas de países. O Pavilhão Brasil, que será aberto por Lula na segunda-feira, tem espaço de 2,7 mil metros quadrados de exposição, organizados em seis áreas temáticas: transição energética, hidrogênio, digitalização, indústria avançada, economia circular e inteligência artificial (IA), com estandes de empresas, exposição de produtos, áreas exclusivas para reuniões de negócios e painéis de debates.

Serão 140 expositores brasileiros, desde grandes empresas, como Embraer, a 60 startups. Do Rio Grande do Sul, vêm 38 expositoras na missão liderada pelo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier. Nas últimas edições, somente a Novus, de Canoas, montava estande. A coluna já tinha noticiado, mas relembre aqui quais são as 38 empresas gaúchas que vieram mostrar seus produtos e ficarão no pavilhão da ApexBrasil, agência do governo federal para promover exportações:

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* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover .

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)