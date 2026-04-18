Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios globais
Análise

O peso e as apostas da missão do Brasil aqui em Hannover, com comitiva de Lula e dezenas de indústrias do RS

Evento existe desde 1947 e o nosso país volta a ser o parceiro após 46 anos

Giane Guerra

Direto de Hannover

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